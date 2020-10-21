HDP'li 11 vekil hakkında 25 dokunulmazlık dosyası

HDP'li 11 milletvekilinin adının bulunduğu "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri", TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Hakkında dokunulmazlığınının kaldırılmasına ilişkin tezkere hazırlanan milletvekilleri şöyle:
HDP Diyarbakır Milletvekilleri Dersim Dağ, Salihe Aydeniz, Semra Güzel, Remziye Tosun, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Şanlıurfa Milletvekilleri Ömer Öcalan, Ayşe Sürücü, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Şırnak Milletvekili Nuran İmir, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık.
Dersim Dağ'ın 5, Salihe Aydeniz'in 5, Semra Güzel'in 3, Remziye Tosun'un 2, Berdan Öztürk'ün 3 ve Muazzez Orhan'ın 2 dosyası bulunuyor.