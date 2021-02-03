HDP'den 'yeni anayasa' açıklaması: Önce bir yol temizliğine ihtiyaç vardır

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'yeni anayasa' çıkışına ilişkin konuştu.

"Biz 12 Eylül 1980 Anayasasının değişmesi gerektiğini çok uzun yıllardır söyleyen ve bunun için mücadele eden bir muhalefet partilerinden birisiyiz. 12 Eylül Anayasası özürlüdür, despotiktir, bir darbe ruhunu taşıyan anayasadır" diyen Oluç, "Bu anayasanın toptan kaldırılması gerektiğini iktidara gelen ve iktidarda olmayan çeşitli muhalefet partileri çeşitli belgelerinde tartışmalarında defalarca ifade etmişlerdir. Ama ne gariptir ki bir türlü sonuç elde edilememiştir. En son 2011 Meclis’te yapılan çalışmalarda yine bir sonuç elde edilememiştir. Bu nedenle şunu özellikle belirtelim evet, bir sivil ve demokratik anayasa Türkiye’de yaşayan herkesin acil bir ihtiyacıdır. Ama maalesef AKP’nin bu konudaki sicili bozuktur” ifadesini kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, bu konuda iktidarın güven vermediğini belirten Oluç, şöyle devam etti:

“İktidar eğer bu tartışmayı bir oyalama, bir nefes alma iktidarını sürdürme anlayışı içinde gündeme getiriyorsa, bu doğru bir tutum değildir. Çünkü yeni bir anayasa, yeni bir toplumsal sözleşme sadece Cumhur İttifakı ile yapılamaz, bütün siyasi partilerin STK’ların, yurttaşların bu tartışmaya katılması görüşlerini söylemesini ve anayasa konusundaki iradelerini belli etmesi ile yapılabilir. Dolayısıyla böyle bir tartışmaya ihtiyaç var elbette. Ama bu şekilde değil. Sistemi değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değil, toplumu ve demokrasiyi güçlendirecek bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Çok eleştirdiğimiz yürürlükteki anayasayı bile bu iktidar uygulamamaktadır. Bakın Anayasasının 90’ncı maddesine. Anayasa 90’a göre AİHM kararları bağlayıcıdır, AİHM’in Demirtaş kararı hala uygulanmamıştır. İktidarın kullandığı dil ve söylem uygulamaları HDP’yi tasfiye etme çalışmaları uzlaşmacı, kapsayıcı ve katılımcı bir anayasa yapım sürecine işaret etmemektedir. Önce bunların değişmesi gerekmektedir. Önce bir yol temizliğine ihtiyaç vardır, önce zihniyet değişikliğine, söylem ve dil değişikliğine ihtiyaç vardır uygulamaların değişmesine ihtiyaç vardır.”