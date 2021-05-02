HDP'den TSK'nın sınır ötesi operasyonuna ilişkin açıklama

HDP, TSK'nın Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlara ilişkin "Sistematikleşen bu tarz sınır ötesi harekatların savaş ve çatışmayı büyütmekten başka bir şeye hizmet etmediği açıktır. Aradan geçen 38 yıla ve sonuçsuzluğuna rağmen, bu konudaki ısrar devam etmektedir" yorumunda bulundu.

24 Nisan günü duyurusu yapılan, IKBY alanlarına dönük askeri operasyonlar hakkında yorum yapan HDP açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Sınır güvenliği gerekçe gösterilerek yapılan bu askeri operasyonların gerçek sebebi, Kürt sorunu ve bu sorun karşısında siyasi seçenekleri yok sayan, çatışmada ısrar eden ve güvenlikçi politikalara dayanan anlayıştır. Siyasi seçeneklerin yok sayılması, sorunları ağırlaştırmakta ve çözümsüzlüğü derinleştirmektedir."

İktidarın ne zaman dış ve iç politikada tıkanma yaşasa sınır ötesi operasyonlara başvurduğunu savunan HDP, "Merkez Bankası Başkanı’nın '128 milyar dolar nerede?' sorusuna verdiği 'savaş uçaklarımız bedava uçmuyor' cevabı, aslında bilinenin dile getirildiği önemli bir itiraftır. İktidar, güvenlikçi ve çatışmacı politikalarda ısrar ederek, her türlü krizi de derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

Metina'ya askeri üs projesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün IKBY'deki operasyonların süreceğini söyleyerek Metina'ya üs inşa edileceğini belirtmişti. Soylu Cuma günü yaptığı açıklamada "Kuzey Irak'taki operasyonlar sürecek" ifadesini kullanırken "Metina bölgesi önemli bir yer. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız. Bu bölge Kandil’e geçiş hattı, bu hattı kontrol altında tutacağız" demişti.