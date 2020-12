HDP’den Soylu’nun 'oh' sözlerine tepki: Zehir zıkkım olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2021 bütçe görüşmelerinde HDP’li belediyelere kayyum atanmasıyla ilgili "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" sözlerini sarf etti.

Soylu’nun sözlerine “#ZehirZıkkımOlacak” etiketiyle yanıt veren HDP’nin resmi Twitter hesabından Diyarbakır ve Mardin’deki kayyumların yaptığı milyarlık harcamalar paylaşıldı.

HDP’nin paylaşımında “Darbeciler; utanmazlığın, arsızlığın, yüzsüzlüğün tarihini yazıyor. Biz hakkın, hukukun, adaletin, özgürlüğün tarihini yazmaya devam edeceğiz. Hakkımıza, hukukumuza sahip çıkacağız. Gasp ettikleri, zorbaca el koydukları her şey onlara #ZehirZıkkımOlacak Süleyman Soylu’nun bir günlük Mardin ziyaretinin yemek bedeli 266 milyar 760 milyon #ZehirZıkkımOlacak” denildi.

HDP daha sonraki paylaşımlarında ise şu ifadelere yer verdi:

“Halkın iradesini gasp ettiler, kaynaklarını talan ettiler şimdi de oh çekiyorlar. Gasp ettikleri halk iradesi, el koydukları her bir oy onlara #ZehirZıkkımOlacak! Darbecilerin, gaspçıların bu yüzsüzlüğünü ve rezilliğini tarih affetmeyecek. Oh çektikleri bu yolsuzluk, talan düzenidir. Halk iradesini zorbalıkla, Kürt düşmanlığı ile gasp etmeleridir. Halkımız her zamanki gibi iradesine sahip çıkıyor. Zulümle abad olanın sonu berbad olacak, yedikleri #ZehirZıkkımOlacak!”