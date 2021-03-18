HDP'den olağanüstü toplantı: Pervin Buldan'dan açıklama

HDP Merkez Yürütme Kurulu kapatma davası sonrası bugün olağanüstü toplandı. Toplantı sırasında Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Buldan, açıklamada şunları söyledi:

Bir tweeti retweet etmesinden dolayı vekilimiz cezaya çarptırıldı ve dün vekilliği düşürüldü. Bu tam bir darbe anlayışıdır. Bugünkü iktidarın küçük ortağıyla birlikte 15 Temmuz'da Meclis'in çatısına bomba yağdıranlarla aralarında hiçbir fark kalmamıştır. Bunun da adı darbedir.

HDP şimdiye kadar Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun geleceği için ne gerekiyorsa onu yapmıştır. Dün akşamdan itibaren oy verenlerin sayısı 6 milyondan 12 milyona yükseldi. Bizim oy oranımız yüzde 12'ydi, oranımız yüzde 20'lere yükseldi. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Tüm demokrasi güçlerine çağrı yapıyorum. Bugün bize yapılan yarın size yapılacaktır. Hep birlikte bu haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı çıkmak hepimizin sorumluluğu. Biz AKP hükümetine seçimlerde, önümüze gelen ilk sandıkta dersini vereceğiz ancak şimdiden demokrasi güçleri bir araya gelerek birlikte hareket etmeli.