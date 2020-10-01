HDP'den Meclis bahçesinde oturma eylemi

HDP, TBMM’de düzenlenen yeni yasama yılı açılış oturumuna katılmayarak Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, “Kobani soruşturması” kapsamında partilerine yönelik gözaltı operasyonlarına karşı Meclis’te düzenledikleri basın toplantısının ardından Meclis bahçesinde oturma eylemi başlattı.

Basın toplantısında konuşan Buldan HDP'ye yönelik operasyonun “AKP-MHP iktidarının siyasi ajandasına göre yürütülen siyasi darbe operasyonu” olduğunu söyledi.

“İktidar, HDP’ye demokratik siyaset alanını kapatmaya çalıştıkça, bizler demokratik siyaset zeminini daha da büyüteceğiz” diyen Buldan gözaltındakilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Buldan “Cesaretiniz varsa gelin Meclis’te 6-8 Ekim için derhal bir araştırma komisyonu kuralım ve gerçekleri tüm boyutlarıyla araştırsın, açığa çıkartsın” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar da iktidarın kaybetmekte olduğunu kendisinin de bildiğini ifade ederek “Değirmenin suyu tükeniyor, ama hiçbir iktidar kendiliğinden gitmez, bunun için güçlü seçenekler sunmamız lazım" dedi.

'Meclis'e karşı bir tutum değil'

HDP’nin Meclis’in üçüncü büyük partisi olarak bugünkü açılış törenine katılmama kararı aldıklarını duyuran Sancar “Bu Meclise karşı bir tutum değildir, Meclisi demokratik siyasetin en önemli gördüğümüz gerçeğine aykırı bir tutum değildir. Bize göre meclis demokratik siyasette önemli bir alandır ancak bu kadar büyük haksızlığı, hukuksuzluğu, zulmü Meclis Genel Kurulu’ndan değil, Meclis bahçesinden haklarımıza duyurmayı daha doğru daha uygun bir yöntem olarak gördü. O nedenle açılışa katılmayacağız. Buradan meclis bahçesinde oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Genel kurul devam ettiği sürece bizler de burada oturma eyleminde olacağız” dedi.

Açıklama sonrası HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri alkışlarla oturma eylemini yapacakları alana doğru yürüyüşü geçerek, eylemi başlattı. Oturma eyleminde gözaltındaki HDP’li siyasetçilerin fotoğraflarını taşıyan HDP’li vekilleri CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Levent Gök ve Utku Çakırözer de ziyaret etti.