HDP'den 'İmralı' açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, Abdullah Öcalan’ın İmralı'daki koşulları ve durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Günay, “İktidarın tecrit politikasındaki ısrarı, savaşta ısrar anlamına geliyor. Her geçen gün daha da derinleşen ve katmerleşen tecrit, savaş ve çözümsüzlükte ısrardır” derken, "İmralı Cezaevi, Türkiye’deki herhangi bir cezaevi değil. Aileler, avukatlar, insan hakları ve bağımsız heyetlerin rahat bir şekilde ziyaretlerde bulunacağı, temas kurabileceği, gözlemlerde bulunabileceği bir cezaevi değil. Ailesi en son bir yıl önce 27 Nisan 2020’de yaptığı sadece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. En son iletişim hali bu. Böyle olunca Ada’ya dair ortaya çıkan bu tarz iddialar, ailesi ve avukatları başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyunda bir kaygıya neden oluyor” ifadesini kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Günay, yansıyan ciddi iddialara rağmen iktidarın İmralı konusunda sessiz kaldığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

“İktidarın özellikle bu duruma dair uygun ciddiyette olmaması, kaygılara denk düşen hassasiyet göstermemesi, kamuoyunu tatmin eden cevaplar vermemesi de ayrı bir sorun. Bu sorunun ortadan kalkmasının tek yolu, Ada’daki tecridin kaldırılması, aile ve avukat görüşlerinin sağlanmasıdır. Ada’nın bağımsız ve tarafsız insan hakları heyetlerinin kontrolüne açılması, düzenli olarak avukat görüşünün sağlanmasının zemini oluşturulmalı. Bu da tecridin kaldırılmasıyla mümkün.

Böylece yansıyan iddialar ve haberlerin anlamı kalmayacak. Nitekim Ada ile doğrudan aile ve avukat görüşü gerçekleştirilmiş olacaktı. Dolayısıyla meselenin doğruluğu ya da yanlışlığı aile ve avukatlar tarafından gözlemlenecekti. Ancak bunun koşulu yok."