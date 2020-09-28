HDP'den gözaltı sürelerinin uzatılmasına tepki

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Oluç, HDP'li milletvekilleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya yönelik TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gözaltındaki 20 siyasetçinin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına tepki gösteren Oluç, "2015 yılından bugün kadar 5 yıl boyunca yedekte tutulan bu dava, bu soruşturma yeniden gündeme getirildi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Ortada ne hukuk ne yargı bıraktılar. Her şey ama her şey Sarayın kararı ve AKP’nin hukuk komisyonu olan mahkemeler aracılığıyla yapılıyor" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Oluç, "Bunun hedefi açık biçimde AKP ve MHP ittifakını ve iktidarın demokrasi mücadelesinde büyük bir tehlike olarak gördükleri HDP ve kurum kuruluşları, ittifak bileşenleriyle demokratik siyasetten tasfiye etmektir. Amaç budur. Bu iktidar tasfiyeci bir iktidardır, iktidar siyasi olarak rakibi olan HDP’yi siyaset yoluyla yenememektedir. O nedenle yargıyı kullanarak HDP'yi tasfiye etmeye çalışmaktadır. Bu tasfiyeci iktidarın hukuk dışı bir uygulamasıdır. Bu bir siyasi intikam operasyonudur. Sadece tasfiye operasyonu değildir" diye konuştu.

'Gözaltı süresini uzatmak işkencedir'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Siz 29 kişiye operasyon yaparak, HDP’nin sesini, sözünü mücadelesini kısamazsınız. Bugüne kadar yaptığınız sistematik operasyonlar, nasıl küçültemediyse bundan sonra da yapamayacaksınız. Ham bir hayal peşindesiniz. O yaptığınız operasyonda hedeflediğiniz yüzde 50 artı 1’i alamazsınız. Bu operasyon neyin intikamı biliyor musunuz? 7 Haziran’ın intikamı, 1 Kasım’ın intikamı, 31 Mart’ın intikamı, 23 Haziran’ın intikamı" dedi.

Beştaş şöyle konuştu: "Hastaneye kaldırıldılar ve bütün çabalarımıza rağmen avukatlar görüştürülmedi. Bu kadar da büyük bir insanlık dışı, hukuksuz yaklaşımla karşı karşıyayız. Gözaltı süresini uzatmak tek soru sormadan tutmak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) göre işkencedir. Bu işkenceyi durdurun. Arkadaşlarımızı derhâl serbest bırakın. Biz HDP olarak ilerleyeceğiz."