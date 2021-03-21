HDP'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk açıklama

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Meclis’te gözaltına alınmasıyla ilgili HDP bir açıklama yayımladı.

Söz konusu açıklamada Gergerlioğlu'nun lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, "namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim" dediği aktarılırken polisin buna rağmen gözaltı işlemini başlattığı söylendi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklama şöyle:

“TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, ‘namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü.”