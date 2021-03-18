HDP'den Gelecek Partisi'ne ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, HDP'ye açılan kapatma davası sonrası paylaştığı mesajda HDP heyetini ağırladıklarını duyurdu.

“HDP yerel yönetimler ekibini Genel Merkezimizde misafir ettik, ülke gündemini, kayyım ve halkın iradesine konulan ipotekleri konuştuk" diyen Demir, "Partiyi kapatarak ya da vekiliklerini düşürerek bu memlekete hayır işlediğini zannedenler aslında hem kendilerini inkar ediyorlar hem de doksanlı yıllara dönüşle birlikte en çok da teröre yaradığını bilmeleri gerekir. Millet iradesi diye gelenler vesayet iradesiyle anılacaklar" ifadesini kullandı.