HDP'den 'Gare' açıklaması: Operasyonun talimatını Malatya Valisi mi verdi?

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Gare operasyonu ve dünkü Meclis toplantısına ilişkin açıklamada bulundu.

"Dün Meclis'e hesap vermeye değil hesap sormaya gelmişler. Genelkurmay basın bültenini okudular Meclis'te" diyen Beştaş, "Halkın Meclis'i böyle bilgilendirilmez. Halkın sorduğu sorulara yanıt verilmedi. Bu sorular sorulunca da iftira ve kara propaganda devreye sokuldu. Barış konusu asker kafasıyla konuşulamaz" ifadesini kullandı.

Beştaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyasi sorumluluğu almayan bir iktidar var karşımızda. Hesap vermesi gereken yerde iktidar siyasi sorumluluğu almıyor. Bir operasyonda başarılı olunca müjde veren iktidar başarısız olunca valiye açıklama yaptırıyor. Bu Türkiye halklarının aklıyla dalga geçmektir. Malatya Valisi mi Gare operasyonunun talimatını verdi de açıklama yapıyorlar. İktidar hesap vermedi, suçlarını örtmeye çalıştı.

Ülkede Gare katliamının büyük acısı var. Süleyman Soylu'nun ellerindeki kağıtlar, dosyalar dağıldı, konuşmasında onları gösteremedi. Bu iktidarın da dağıldığını gösteriyor. Türkiye savaş siyasetiyle hiçbir sorununu çözemedi. Halk ve adalet temelli bir çözümü savunan parti olarak diyoruz ki bu konunun çözüm yeri parlamentodur. Meclis bunun için var, halk bize bunun için oy veriyor. HDP olarak sınırötesi operasyonlara, savaş siyasetine karşı olduk. Bu tezkereler geçmeseydi Gare'de ölümler olmayacaktı.

Gare'de yanıtlanmayan tüm soruların peşinde olacağız. Gare'de neler oldu, bunun yanıtlarını istiyoruz."

Beştaş bir soru üzerine de "Kaçırılmasına tabii ki karşıyız. İnsanların yıllarca alıkonulmasına karşıyız. PKK'nin elinde rehin aldıkları, alıkoydukları güvenlik gücü varsa serbest bıraksınlar. Bunu Merkez Yürütme Kurulu kararımızda da ilk gün, saatler sonra bu çağrıyı yaptık. 5-6 yıl insanların orada alıkonulmasını kabul edilebilir bulmuyoruz, savunmuyoruz" diye konuştu.