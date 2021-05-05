HDP'den 'Furkan Vakfı' açıklaması: Kabul etmiyoruz

Furkan Vakfı adlı cemaatin camide 'itikaf' çağrısı sonrası polis müdahalesi yaşanmış, gözaltılar olmuştu.

"Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" davasından 22 ay tutuklu kalan Vakfın Başkanı Alparslan Kuytul da dün benzer bir cami buluşması sonrası Adana'da gözaltına alınmıştı.

Yaşanan gözaltılar ve polis müdahalesine ilişkin HDP'den bir açıklama gelirken, "İbadethaneler inananların kutsalıdır. Camilerde ibadet eden yurttaşlara biber gazıyla müdahale ederek, şiddet uygulanması sadece İslam dünyasının değil tüm insanlığın vicdanını yaralamıştır. İnanç ve ibadet özgürlüğüne saldırıyı kabul etmiyoruz" ifadesi kullanıldı.