HDP'den Deva Partisi'ne ziyaret: 'Demokrasi ittifakına ihtiyaç var' açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, “Herkes İçin Adalet” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında muhalefet partilerini ziyaret etmeye devam ediyor.

HDP tarafından ilk olarak Saadet Partisi ve CHP ziyaret edilirken, üçüncü görüşme Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrası Buldan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Yol temizliğini masaya yatırdık'

Buldan, “Sayın Ali Babacan ile bir araya geldik. Tıpkı Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız gibi Türkiye’nin genel ve temel meselelerini, krizlerini konuştuk. Muhalefet arası bir güç birliğine, demokrasi ittifakına ihtiyaç olduğunu dile getirdik. Bu ittifakın yani demokrasi ittifakının seçimlere kadar bir geçiş dönemi olarak ifade ettiğimiz bir yol temizliği yapma ihtiyacını da masaya yatırdık” dedi.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuların başında elbette önemli olarak ele alacağımız adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar, şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde oldukları meselelerini konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını dile getirdik. Bu mesele başta olmak üzere yine kayyımlar konusu, belediye eş başkanların görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması sadece HDP ile sınırlı kalmayan artık Türkiye’nin batısına da sirayet eden başta Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini konuştuk.”

'Kuracağımız heyetler kendi aralarında görüşmelerini yapacak'

Gündemlerinde seçim ittifaklarının olmadığını belirten Buldan, “Yine seçim güvenliği, yani seçim ittifak gündemimizde değil ancak bir seçim güvenliğine ve oy güvenliğine ihtiyaç olduğu konusunu bugün bir kez daha konuştuk. Bundan sonra görüşmeler devam edecek. Kuracağımız heyetler kendi aralarında görüşmelerini yapacaklar. İstişarelerini diyaloglarını devam edecekler. Konuştuğumuz konular bunlar, ben hepinize teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Yeni Anayasa açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda bütün partilerle konuşulabileceği yönündeki açıklamasının sorulmasına Buldan şu yanıtı verdi: “HDP olarak yeni anayasa meselesinde bizim duruşumuz nettir. Nasıl bir Anayasa hazırlayacaklar buna bakacağız. Ceplerinde ne var, nasıl gelecekler muhalefet partilerinin kapılarını nasıl çalacaklar? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz HDP olarak elbetteki toplumun tüm kesimleriyle ortak bir anayasanın çıkarılması konusunda hemfikiriz. Sadece hükümetin belirlediği bir yeni Anayasa’nın Türkiye’ye hizmet etmeyeceği, faydalı olmayacağı kanaatini taşıyoruz. Elbette ki bütün muhalefet partilerinin görüşlerinin alınması gerektiği önemlidir, ama STK’lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu meseleye katmakta fayda var.”

17 Şubat’ta Gelecek Partisi ile görüşeceklerini belirten Buldan, İyi Parti'den randevu alacaklarını söyledi.