HDP’den CHP’ye ziyaret: İttifak ve 1921 Anayasası açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, “Herkes İçin Adalet” sloganıyla başlattığı ve detaylarını 8 Şubat’ta açıklayacağı kampanya kapsamında, Saadet Partisi'nin ardından bugün de CHP'yi ziyaret etti.

Sancar’a Parti Sözcüsü Ebru Günay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti. CHP heyetinde ise Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke yer aldı.

'Verimli geçti'

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası Sancar, açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sancar, hazırladıkları demokrasi programının en önemli başlıklarından birinin muhalefet partilerini ziyaret etmek olduğunu belirterek, CHP’ye ziyaretin de bu kapsamda olduğunu söyledi. Görüşmenin verimli geçtiğini, Kılıçdaroğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Sancar, “Türkiye’nin önemli gündem başlıklarını ele aldık. Ziyaretlerimizin bir sonraki durağı Gelecek Partisi olacaktır. Sonra DEVA Partisini ziyaret edeceğiz. Türkiye’nin önemli sorunlarını konuştuk. En önemli meselelerden biri ekonomik kriz. Burada etkisi herkese eşit bir şeklide yansıyormuş gibi görünüyor ama esas olarak Türkiye’nin geniş halk kesimlerinin yoksullaştığını pandemi yönetiminin daha da derinleştirdiğini gördük. Ağır ekonomik kriz derin yoksullaşma ve adaletsizliğin daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bu konuda muhalefetin belli temel ortak noktaları olduğunu görüyoruz. Ekonomi konusunda faturanın halka kesilmesine karşı ortak çalışmaların neler olabileceğini muhalefet partilerine ziyarette konuşuyoruz. Bu görüşmede de bunu da ele aldık” dedi.

Müzakere çerçevesi sunuldu

Sancar, muhalefet partilerine sundukları bir müzakere önerisi çerçevesi olduğunu aktararak, “Bir öneri çerçevesi hazırladık. Bunları muhalefet partileri arasında müzakere edilmesini öneriyoruz. Bu önerilerimizde üç başlık var. Türkiye’nin özellikle OHAL ile yaşamaya başladığı ağır adaletsizlik hallerinin nasıl birlikte tamir edebileceğimizi, özellikle yargı alanında yaşanan sorunların büyük bir adaletsizlik meselesi haline geldiğini görüyoruz. Enis Berberoğlu olayı var ama özellikle AİHM kararından itibaren Demirtaş ve diğer tutuklu arkadaşlarımızın durumu da özel bir önem kazandı. AİHM kararını da Sayın Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle konuştuk. Bu konuda bir fikir ayrılığı görmüyoruz” diye belirtti.

İttifak gündemine ilişkin de konuşan Sancar, "Seçim ittifakı bugün itibariyle gündemimizde yok. Sayın Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de gündemimize gelmedi ama seçim güvenliği en önemli konudur. O nedenle seçim ne zaman olursa olsun, ona dönük ortak çalışmaların bugünden başlatılmasını çok önemli buluyoruz. Bu görüşümüzü de sayın Genel Başkana ilettik” dedi.

'1921 Anayasası ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir'

Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gündemdeki bir diğer konu parlamenter demokratik sisteme dönüş olduğunu biliyorsunuz. Bu konuda muhalefet partileri arasında genel bir mutabakat olduğunu biliyoruz. Demokratik parlamenter sisteme dönüş ortak program maddesi olarak muhalefet partilerinde yerini almış ama bunu güçlü demokrasi çerçevesine yerleştirilmesini öneriyoruz. Güçlü parlamenter, güçlü yerel demokrasi öneriyoruz. Tam da bu yerel ilkelerin yer aldığı 1921 Anayasası ilham kaynağı olarak değerlendirilebilir. Biri güçlü parlamento, diğeri de çok güçlü yerel yönetim sistemi. Bu iki ilkeyi anayasa tartışmalarında veya sistem tartışmalarında ilham kaynağı ve bir müzakere zemini olarak ele almayı öneriyoruz. Bütün muhalefet partilerine ve Türkiye’nin demokrasi güçlerine de bu önerimizi sunuyoruz.”

'İttifak gündeme geldi'

Ziyaretlerde seçim ittifakının gündeme gelip gelmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Sancar, “Evet ittifak meselesi gündeme geldi ama bir seçim ittifakını konuşmama şeklinde gündeme geldi. Seçim ittifakları gündemimizde yok. Bizim herhangi bir ittifakın parçası olma gibi bir talebimiz ve arayışımız yok. Bizim arayışımız demokrasi ittifakıdır. Bunun için çerçeve oluşturduk ve siyasi partilere sunuyoruz. HDP’nin parlamento için herhangi bir ittifaka da ihtiyacı yok. Bütün kamuoyu araştırmaları oylarımızın yüksek gösteriyor ama bizim oylarımızın daha yüksek olduğunu biliyoruz” dedi.