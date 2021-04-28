HDP'den CHP'ye yanıt: Haddinizi bilin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ermeni soykırımı" ifadesinin yer aldığı bir açıklama yapan HDP’yi hedef almış, "Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez" demişti.

Öztrak'ın bu açıklamasına yanıt veren HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadesini kullandı.