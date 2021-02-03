HDP'den 'bölünme' ve 'yeni parti' iddiasına ilişkin açıklama

Tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in partisine yönelik eleştirileri ve yeni parti sinyaline ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Sancar, “Ben, Ayhan Bilgen’in parti kurma yönünde bir niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalardan da böyle bir sonuç çıkarmıyorum. Kendisinin de böyle bir planının olmadığını ilettiği görüşleri var. Deprem metaforunu kullanacak olursak evet, Türkiye’de bir sarsıntı yaşanıyor fakat HDP çok sağlam bir zeminde kurulduğu için HDP’de bu sarsıntı yaşanmıyor. HDP’de bölünme ve yeni parti gibi bir gündem yoktur" dedi.

'Güçlendirilmiş parlamenter sistem...'

Saadet Partisi'ni ziyaret eden, CHP, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nde ziyaretleri planlayan HDP'nin İYİP'le de görüşmek istediğini belirten Sancar, bu ziyaretlerle ne hedeflendiğine ilişkin ise şöyle konuştu:

“İktidar, yargıyı kullanarak muhalefeti ve muhalif sesleri bastırmak için elinden geleni yapıyor. Bütün bunların nasıl çözülebileceği konusunda muhalefet partileri ile bir istişare yürütmek amacındayız. Yani sorunları çözebileceğimiz mecra demokratik siyasettir, demokratik siyasetin yöntemleri de bellidir. Diyalog, müzakere, tartışma ve mümkünse mutabakat.”

Sancar, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi” HDP’nin de savunduğunu belirterek, “Fakat bunu eskinin canlandırılması olarak anlamıyoruz. Yani bizim için parlamenter sisteme dönüş, restorasyon şeklinde olmamalıdır. Geleceğe dönük, yeniden kuruluş biçiminde tartışılmalıdır. Demokrasiyi güçlendiren bir paketin içine parlamenter sistemi yerleştirmeliyiz” diye konuştu.