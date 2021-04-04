HDP'den bildiri açıklaması: Darbe riski devşirmek siyasi kurnazlık

HDP, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye’de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır" denildi.