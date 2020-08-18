HDP'den 'barış zinciri eylemleri' kararı

HDP, “Demokratik Mücadele Programı”nın üçüncü aşamasını yarın İstanbul ve Mardin’de başlatacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, programın birinci aşamasında “Demokrasi yürüyüşü”, ikinci aşamasında ise “Demokrasi buluşmaları” yapan HDP, kampanyanın üçüncü aşamasının sloganı, “Hep birlikte savaşa karşı barış, tecride karşı özgürlük” olarak belirlendi.

Üçüncü aşama, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan’ın İstanbul’da, Mithat Sancar’ın ise Mardin’de “Hep birlikte irademize sahip çıkıyoruz” sloganıyla yapacakları basın açıklaması ile başlayacak.

Kampanya kapsamında 20-28 Ağustos tarihleri arasında, eş genel başkanların katılımıyla Antep, Ağrı, Muş, Bursa, Muğla, Manisa gibi illerde halk buluşmaları ve esnaf ziyareti gerçekleştirilecek.

Üç aylık mücadele programının sonuç deklarasyonu ise 31 Ağustos’ta kamuoyuyla paylaşılacak. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde ise kampanyanın finali olacak. 1 Eylül’de İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Urfa, Van, Ankara, İzmir gibi illerde “Barış zinciri eylemleri” yapılacak.