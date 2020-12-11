HDP'den Bahçeli'ye yanıt: Ağzınızı kapatırsanız...

HDP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Bahçeli’ye yanıtımızdır; İktidara dayanarak, sarayın konforlu gölgesine sığınarak mafyacılık yapanlar bu ülkenin gerçek düşmanlarıdır. Size rağmen bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. HDP’yi kapatmak yerine ağzınızı kapatırsanız ülkenin geleceğine büyük iyilik etmiş olacaksınız...”

Bahçeli bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır" demiş ve "HDP’yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.