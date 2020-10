HDP: Orman yangınlarının sorumlularını lanetliyoruz

HDP Hatay'daki yangınlara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada “Kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.

“Hatay, iki gün boyunca yandı. Ne yazık ki, her yıl yaz aylarında ülkenin birçok bölgesinde büyük orman yangınları nedeniyle halkın, bütün toplumun zenginliği olan ormanlarımız tahrip oluyor." denilen açıklamada "Bizler doğanın efendisi, hakimi değil bir parçasıyız ve en önemli görevimiz, doğayı koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Doğaya yönelik saldırılar asla kabul edilemez, asla hoş görülemez. Doğa, ormanlar ve eko-sistem bütün canlılara aittir. Nerede ve hangi nedenle olursa olsun, doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı, kimden gelirse gelsin kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları unutmuyoruz'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu iktidarın ormana, doğaya ve eko sisteme bakışı son derece sorunludur. Şaibeli ihalelerle satılan yangın söndürme uçakları; güvenlik bahanesiyle yakılan hektarlarca arazi; günlerce, haftalarca bilerek müdahale edilmeyen yangınlar ve tahrip edilen yaşam alanları; imara açılsın diye rant alanı yaratmak için çıkarılan yangınlar; maden sahası yaratmak için yakılan ormanlar…

Ormanlık alanlar yandıktan sonra o topraklarda yükselen otelleri ve villaları; açılan maden ve taş ocaklarını, kısacası rant uğruna ülkenin geleceğini yakan anlayışı unutmuyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha, kimden gelirse gelsin ve hangi nedenle olursa olsun, ormanların yakılmasının ve eko sistemin tahrip edilmesinin karşısında kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun, ekolojik dengelerin ve sistemin korunması mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.“

Yangın, Belen ilçesinde dün ormanlık alanda başlayıp İskenderun ve Arsuz’da, evlerin olduğu bölgeye sıçramıştı. Yangında sabotaj ihtimalinden şüphelenildiği belirtilmişti. Orman yangınlarına ilişkin PKK'ye bağlı "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı grup yangınları üstlenmişti.

Valiliğin başlattığı soruşturmada dört şüpheli gözaltına alınmıştı.