HDP MYK olağanüstü toplanıyor

Halkların Demokratik Partisi (MYK) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bu sabah saatlerinde parti üye ve yöneticilerine yönelik yapılan gözaltı ve ev baskınlarının ardından olağanüstü bir araya gelecek.

MYK toplantısı, saat 18.00’de HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar başkanlığında parti genel merkezinde olacak.

HDP'den aypılan açıklamada, "Partimize karşı bu sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan MGK toplantısında, savcının Saray’daki düğün töreninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize boyun eğmedi, eğmeyecek" denildi.