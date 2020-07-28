HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen D.K., TBMM'de kurulan komisyona davet edilecek.
D.K., komisyonda dinlenecek.
HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen kadın, TBMM komisyonunda dinlenecek
HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen kadın, TBMM'de kurulan komisyona davet edilecek.
Haber Merkezi
HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen D.K., TBMM'de kurulan komisyona davet edilecek.
D.K., komisyonda dinlenecek.
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