HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen kadın, TBMM komisyonunda dinlenecek

HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen kadın, TBMM'de kurulan komisyona davet edilecek.

Haber Merkezi

HDP Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırısına maruz kaldığı iddia edilen D.K., TBMM'de kurulan komisyona davet edilecek.

D.K., komisyonda dinlenecek.

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