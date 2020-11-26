HDP milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl hapis cezası

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 

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