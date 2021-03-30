'HDP kapatma davasına dönük stratejisini belirledi'

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin "temelli kapatılması" istemini içeren iddianamesini kabul edip etmediğini yarın karara bağlayacak.

Karar öncesinde HDP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanarak, kapatma davası açılması halinde izlenecek yol haritası ve stratejiyi ele aldı.

İlerleyen süreçte ise Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve partinin bileşenlerinin de görüşleri alınacak. Ayrıca partinin savunma sürecinde anayasa hukukçularından da görüş alınması kararlaştırıldı.

'Kapatmaya karşı kamuoyu oluşturulacak'

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın yapılan toplantılarda alınan kararlarla ilgili HDP'li bir parti yöneticisinden aldığı bilgilere göre iç toplantılarda, yeni parti kuruması ya da mevcut partilerden birisine geçilmesi seçeneklerine ilişkin şimdiden arayış başlatılmasının bir anlamda "partinin kapatılmasının kabullenildiği" gibi bir algı yaratılacağı düşünülerek bunun yerine "partiyi savunma" ve "HDP'nin kapatılmasına karşı kamuoyu oluşturma" kararı benimsendi.

Bu çerçevede bir yandan hukuki savunmalar yapılırken, diğer yandan iç ve dış kamuoyuna yönelik davanın hukuki değil siyasi olduğunun anlatılması, kapatmanın sadece partiyi değil, Türkiye demokrasisini de olumsuz etkileyeceği görüşünün anlatılması kararlaştırıldı.