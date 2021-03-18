HDP iddianamesinden yeni ayrıntılar paylaşıldı

Anadolu Ajansı, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin iddianameden ayrıntılar paylaştı.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, "HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" öne sürüldü.

İddianamede, "Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Davalı parti hiçbir milli meselede Türkiye'nin yanında yer almamış, karşısında kim varsa onların safında yer almayı tercih etmiştir" denildi.

Hazırlanan iddianamede, "Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu" ifadesi yer aldı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadığı" öne sürülen iddianamede, HDP'nin hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.