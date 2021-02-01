HDP heyeti Saadet Partisi'ni ziyaret etti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Görüşmede Buldan'a HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan ile Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan eşlik etti.

SP lideri Karamollaoğlu'na ise Parti Sözcüsü Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcılarından Bülent Kaya ile Sabri Tekir eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşme basın mensuplarının fotoğraf çekmelerine izin verildikten sonra basına kapalı yapıldı.

Buldan ve Oluç SP'yi ziyaret öncesinde bugün TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmüştü.

HDP Eş Genel Başkanları bugünden itibaren muhalefet liderlerine yapacakları ziyaretler öncesinde, "1 Şubat itibariyle başlayan yeni bir program koyduk önümüze. Ayrıntılarını 8 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşacağız" demişti.