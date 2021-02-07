HDP Gençlik Meclisi üyesi Ünal tutuklandı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek sabaha karşı gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Ünal tutuklandı.

Haber Merkezi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek sabaha karşı gözaltına alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi Muhammed Ünal tutuklandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Ünal çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

HDP Gençlik Meclisi'nden yapılan açıklamada "Gençlik Meclisi üyemiz Muhammed Ünal sabaha karşı gözaltına alınmıştı,
@boundayanisma ya çağrı yaptığı iddia edilen ve kendisine ait olmayan bir Twitter hesabı gerekçe gösterilerek tutuklandı" denildi.

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