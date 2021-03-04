HDP: Fezlekeler iktidarın siyasi kumpasının devamı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararının uygulanmamasına ve dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin Meclis’te açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, üzerinden 72 gün geçmesine rağmen AİHM kararının uygulanmadığını belirterek, "AİHM kararının uygulanmamasının hiçbir hukuki cevabı yoktur” dedi.

Dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin konuşan Oluç, "Bize gelen fezlekeler ve bizim için açılan davalar siyasi kumpas olma özelliğine sahiptir. AİHM 18’inci madde ihlali derken açık bir biçimde buna işaret etmiştir. AİHM, iktidarın HDP’ye yönelik kötü niyet içtihadı vardır demiştir. AİHM’in 20 Aralık 2020 Demirtaş kararı uygulanmalıdır. AİHS’in 46’ncı maddesine ve Anayası’nın 90’ıncı maddesine uygun davranmalıdır. İktidar kötü niyet içtihadına devam ederek, bu kararı uygulamayarak, bu kararın içinde yer alan bütün maddeleri bir kez daha HDP milletvekillerine karşı uygulayarak kötü niyet içtihadını devam ettirmektedir. Hakkımızda açılmış ya da açılmakta olan fezlekelerle dokunulmazlıklarımızı düşürmeye yönelik tutum açık bir şekilde siyasi kumpastır. İktidar ortaklarının, AKP ve MHP’nin HDP’yi susturmak ve demokratik siyasetten tasfiye etmek için hazırladıkları kumpasın devamıdır” diye konuştu.

Beştaş ise fezlekelerin içeriğine dair şunları söyledi:

"Bu fezlekeler torba fezlekeler dönemi. Nasıl hazırlanıyor, otomatiğe bağlanmış. AKP’li yetkililer, Cumhurbaşkanı konuşuyor, ertesi gün savcılar bunu emir telakki ediyorlar, oturup fezleke hazırlıyorlar. Savcılar arasında da yarış başlamış durumda. Kim daha fazla fezleke hazırlarım iktidarın gözüne girerim belki terfi ederim, belki dikkatleri üzerimden çekerim diye bir yarış başlamış. Ses AKP’den, fezleke savcılardan. Bizim evrakta sahtecilik, irtikap, dolandırıcılık, iftira veya benzer fillerle bir bağımız yok. Bize gelen fezlekelerin tamamı konuşmadır sözdür düşünceyi ifadeleridir, siyaseti açıklamaktır."