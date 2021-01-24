HDP Esenyurt ilçe binasına polis baskını

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Örgütü binasına dün akşam geç saatlerde polisler tarafından baskın düzenlendi.

Esenyurt Belediyesi personelinin parti binasında dezenfekte işlemi yaptığı sırada çektiği ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı gerekçesiyle baskın yapıldığı öğrenildi. Baskında, kapıyı koç başı ile kıran polisin binada yaklaşık 6 saat arama yaptığı belirtildi.

Baskında binada bulunan partinin evrak ve dökümanları ile kitaplar, flama ve bayraklara el koyan polis, daha sonra İlçe Eşbaşkanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam'ı da gözaltına aldı.

Kılıç ve Sağlam, ifadeleri Kıraç Polis Merkezi’nde alındıktan sonra serbest bırakıldı.