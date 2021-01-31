HDP Esenyurt ilçe başkanı tutuklandı

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen baskında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam "Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Gözaltına alınan eş başkan Dilan Kılıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
Geçtiğimiz Pazar gecesi Öcalan’ın posterleri gerekçe gösterilerek Esenyurt ilçe binası basılmış, gözaltına alınan eş başkanlar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Sağlam ve ilçe Kılıç bunun ardından yeniden gözaltına alınmıştı.