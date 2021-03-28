HDP Eş Genel Başkan Sancar: HDP'yi kapattırmayacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'da bir otelde düzenlenen HDP Parti Meclisi (PM) toplantısının açılışında konuşma yaptı.

HDP'yi fikriyat ve teşkilat olarak sonuna kadar savunacaklarını söyleyen Sancar, Türkiye'de siyasi dengeleri belirleme gücüne sahip olduklarını ve kapatma davasının sonucu ne olursa olsun bu gücü kullanmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Bu gücü hayata geçirecek yollarının, imkanlarının ve seçeneklerinin bulunduğunu belirten Sancar, "Öncelikle parti çalışanlarımız ve seçmenimiz, tabanımız ve Türkiye'nin bütün demokrasi güçleri buna inansınlar. HDP, yoluna devam edecektir. HDP'yi kapattırmayacağız, kapatma hamlesini boşa çıkaracağız. HDP'yi büyüterek, yoluna devam ettireceğiz" dedi.

Sancar, "Bu yolu yürüyecek haritalarımız da imkanlarımız da vardır. Hangi imkanı, hangi seçenekte, hangi ihtimale göre kullanacağımızı da öncelikle parti organlarımızla belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.