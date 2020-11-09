HDP ‘erken seçim’ çağrısı yaptı

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa açıklamasını değerlendirdi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, Bakan Albayrak’ın sosyal medya üzerinden duyurduğu istifa kararına ilişkin “Telaşla yayınladığı istifa kararı, Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu çok katlı krizin derinleşmekte olduğunun çarpıcı bir göstergesidir” denildi.

Açıklamada, Albayrak’ın istifa gerekçelerinin "krizin Saray’ın içine kadar sirayet ettiğini; halktan bütünüyle kopmuş olan rejimin kendi derdine düştüğünün" göstergesi olarak yorumlanırken, Merkez Bankasına Naci Ağbal’ın atanmasına ilişkin “Merkez Bankası Başkanı’nın Cumhurbaşkanınca görevden alınması, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ ve Saray rejiminin krizi aşmak için elinde herhangi bir enstrüman ve politika kalmadığının kanıtıdır. Yönetemeyen rejim ve iktidar, Türkiye halklarının üzerine daha derin bir yoksulluk, işsizlik ve açlık tehdidi olarak yıkılmaktadır” yorumu yapıldı.

Türkiye’deki krizin sorumlusunun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu:

“Derinleşmekte ve çözülme kanalları tıkanmakta olan rejim krizinin ve ekonomik krizin daha da vahim hale gelmeden çözülmesi için Erdoğan ve kabinesinin Türkiye’ye yapabileceği tek iyilik istifa etmektir. Recep Tayyip Erdoğan’ı istifaya çağırıyoruz. Türkiye’yi selamete götürecek tek yol derhal seçime gitmektir. HDP buna hazırdır.”