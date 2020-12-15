HDP bu yayın için RTÜK'e başvurdu

HDP, ATV'deki yayınla ilgili RTÜK'e başvuruda bulundu.

ATV, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kapatma’ çağrısıyla başlayan tartışmayı işlediği haberde HDP’nin parti logosundaki yaprak ve yıldızları mermi ve bombayla değiştirerek verdi.

ATV’nin 12 Aralık tarihli yayınında MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına yönelik sözlerini konu alan bir haber yayınladı. Bu haber sunucu tarafından sunulurken HDP’nin logosu ekrana yansıtıldı. Ancak gövdesi iki adet mor elden oluşan, yeşil yapraklar ile çeşitli yıldızlar olan ağaç tasvirli olan HDP logosunun değiştirildiği görüldü.

Yaprak ve yıldız yerine el bombası ve mermi

ATV’nin kullandığı görselde yaprak ve yıldız yerine el bombası ve mermi yerleştirildi. Kanal ayrıca bu oynanmış logonun üzerine kapatma mührü yerleştirdi. HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, ATV hakkında bu konu dolayısıyla şikâyette bulundu.

HDP’nin dilekçesi şu şekilde:

"ATV logosu ile yayın yapan Kuruluşun 12.12.2020 tarihli Ana Haber Bülteni’nde yere alan, “KAPATMA TARTIŞMASI” başlıklı haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yargıya talimat niteliği taşıyan HDP’nin kapatılması yönündeki sosyal medya paylaşımlarına yer verilmiştir.

HDP’nin Amblemi, gövdesi iki adet mor elden oluşan, yeşil yapraklar ile birlikte meyveleri çeşitli yıldızlar olan ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir ağaç tasviridir.

ATV Yayın Kuruluşu, saat 18:08’de yayınladığı söz konusu haberde bu amblemi değiştirerek kullanmıştır. Amblemde toplumun tüm kesimlerinin ve renklerinin kucaklaşmasını simgeleyen yapraklar ve yıldızlar “el bombaları”, “mermi” ve “molotof kokteylleri”yle haberin fonunda gösterilmiştir.

Bununla da yetinmeyen Yayın Kuruluşu, sanki parti kapatılmış gibi izlenim vererek logonun üzerine bir de kapatma mührü yerleştirmiştir.

Genel seçimlerde 6 milyon oy alan, Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olan HDP’nin logosunu şiddet/ölüm materyalleriyle tasvir etmek bir yayıncılık faaliyeti olamaz. Gerçek amacı yayıncılık olan, yayın etiği ve ahlakına sahip, hukuka, demokrasiye ve seçmen iradesine saygılı bir yayın kuruluşu, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin isimlerini, logolarını, sembollerini partinin açıklamalarını, mesajlarını çarpıtmadan yayınlama ve kamuoyuna objektif olarak yansıtma sorumluluğundadır.

Adı geçen ve gerçek amacının yayıncılık faaliyeti olmadığı yaptığı yayınlardan açıkça anlaşılan söz konusu kuruluş, HDP’nin logosunu kendi ahlak ve etik dışı kurgusuyla ekranlarından kamuoyuna yansıtarak, yine kırmızı mühürle kapatmayı savunarak kendisini yargının yerine koymak suretiyle açıkça Anayasal ve yasal suç işlemektedir. Kuruluş bu yayınıyla HDP’yi ve oy veren seçmenlerini açıkça hedef göstermiş, yayıncılık adı altında nefret suçu işlemiş, şiddet yanlısı yayın yapmıştır.

ATV Logolu Yayın Kuruluşu bu yayınıyla, 6112 Sayılı Yasanın 8. Maddesinin Birinci Fıkrasının;

(b) bendinde ifade edilen, “Yayın hizmetleri; Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz”,

(c) bendinde belirtilen, “Yayın hizmetleri; Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz”,

(ı) bendinde yer alan, “Yayın hizmetleri; Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur”,

(i) bendinde ifade edilen, “Yayın hizmetleri; Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz”,

(k) bendinde yer alan, “Yayın hizmetleri; Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamaz” ve

(ş) bendinde ifadesini bulan, “Yayın hizmetleri; Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” ilkelerini açıkça ihlal etmiştir.

ATV Yayın Kuruluşu’nda yer verilen bu görüntüler ve yorumların yukarıda belirttiğimiz Yasa maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek, gerekli yaptırımların uygulanması ve sonucun tarafımıza bildirilmesi hususlarını rica ederim."