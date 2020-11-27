HDP binasına polis baskını: Kilidi değiştirip, yazı yazıp gittiler

Halkların Demokratik Partisi Van İl Örgütü binasına akşam saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, herhangi bir parti yöneticisine haber verilmeden yapılan baskında, HDP Gençlik Meclisi'nin bulunduğu 4'üncü katta arama yapıldı. Polisler, bir tane bilgisayar harddiski ve kimi kitaplara el koydu. Odada bulunan yazı tahtasına bırakılan "Selamün aleyküm O biz geldik" notu ise dikkati çekti.

Polisler, ayrıca parti binasının dış, giriş ve 4'üncü kat kapılarının kilitlerini de değiştirerek, yeni anahtarları kapı üzerlerinde bıraktı.