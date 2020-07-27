HDP Batman Milletvekili Uca: Yoğun bakımda yer bulamadığımız hastamızı kaybettik

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca sosyal medya hesabından yoğun bakım ünitelerinin dolu olduğunu söyledi.

Gece saatlerinde Diyarbakır’da Covid-19 pozitif çıkan Koah hastası bir yurttaşın durumunun gittikçe ağırlaştığını belirten Uca, "Yoğun bakım ünitelerimizde yeterince yer var diyorsunuz ama hasta, saatlerdir yoğunbakıma sevk edilmesine rağmen, yeterli yatak yok diye yoğun bakıma alınmadı" diye yazdı.

'Hastayı kaybettik'

Sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyen Feleknas Uca, "Dün geceden beri, tüm çabalara rağmen yoğunbakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik. Bunun sorumluları, bu süreci kötü yönetip, bunu halktan gizleyenlerdir. İnsanlar göz göre göre ölüyorlar. Siz daha neyi, kimden saklıyorsunuz?" dedi.