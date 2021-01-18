HDP: Bahçeli’nin tehditleri toplu linçlere dönüşüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son açıklamasına tepki gösteren HDP'den yapılan açıklamada "Cumhur ittifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gazeteciler Yıldıray Oğur, Elif Çakır ve Taha Akyol'u açıkça tehdit etmiş ve hedef göstermiştir" denildi.

HDP Basın Yayın ve Propaganda Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel tarafından yapılan açıklamada "Devlet Bahçeli’nin ve MHP’li yöneticilerin açıktan yaptığı tehdit ve hedef göstermeler sokak ortasında gazeteci ve siyasetçilere dönük toplu linçlere dönüşmektedir. MHP Genel Başkanı yaptığı bu son açıklamasıyla açıkça suç işlemiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada "Basın özgürlüğünü tehdit eden bu utanç verici açıklamaları kabul etmiyor ve açıklamanın sahibini en sert biçimde kınıyoruz" denildi.

Bahçeli bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda "Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir" ifadesini kullanmıştı.