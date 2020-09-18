HDP: Antifaşist bloku oluşturma mücadelesini başlatıyoruz

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay “Bugünden tezi yok biz HDP olarak en geniş anti-faşist bloku oluşturma mücadelesini başlatıyoruz” dedi.

Partisinin dünkü MYK toplantısının ardından bugün İstanbul İl Örgütü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Günay “Son dönemlerde Kürt halkına, diline, kültürüne, değerlerine, varlığına karşı gittikçe azgınlaşan ve sistematik hale gelen bir ırkçılıkla muhatap oluyoruz" dedi.

Sakarya’da mevsimlik tarım işçilerine yapılan saldırının ardından Afyon’da Kürt inşaat işçisinin ırkçı saldırı sonucu katledildiğini belirten Günay “Türkiye’de açık bir 'Apartheid rejimi' tesis ediliyor. İnsanlığımız elimizden alınmaya çalışılıyor. Bunun önüne geçmenin yegane yolu ‘demokrasi bilinci’ ile antifaşist bir blok etrafında kenetlenmektir” diye konuştu.

Irkçı saldırıları yapanların birkaç saldırgandan ibaret olmadığını kaydeden Günay “Herkes bütün bu saldırıların muhatabıdır. Saldırı da giderek azgınlaşmakta ve genişlemektedir. Bunun önüne geçmenin tek yolu, ortak mücadeledir, birlikte hareket etmektir, anti-faşist bir mücadele bloku yaratmaktır” dedi.

Günay “Bugünden tezi yok biz HDP olarak en geniş anti-faşist bloku oluşturma mücadelesini başlatıyoruz. Bütün halkımızı bu gidişattan rahatsız olan herkesi de anti-faşist mücadele bloku içerisinde yer almaya, demokratik bir ülke yaratma girişimine omuz vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.

