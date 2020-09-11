HDK Sözcüsü Şenoğlu ve SKM MYK üyesi Otlu dahil 17 kişi tutuklandı

Aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve Sosyalist Kadın Meclisleri MYK üyesi Çiçek Otlu'nun da bulunduğu 17 kişi bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Savcılığı Eylül 2020 tarihli bir soruşturma başlatarak Şenoğlu ve Otlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı çıkartmıştı. 7 Eylül akşam saatlerinden itibaren birçok kentte 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün adliye işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne getirilen 17 kişi, soruşturma savcısı tarafından ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İki ayrı mahkemede yapılan sorgu işlemleri ardından 17 kişi tutuklandı.

ETHA'nın haberine göre tutuklananların isimleri şöyle:

SKM MYK üyesi Çiçek Otlu, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) PM üyeleri Volkan Uyar, Mustafa Naci Toper ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve Selver Orman, İlke Başak Baydar, Yücel Karadağ, Ozan Özgenler, Ozancan Sarı, İlhan Aslan, Alper Kaba, Ezgi Bedel, Zekeriya Aykut Karnap, Gözde Sivaslıoğlu, Beren Atıcı, Mustafa Bozali, Taner Taş.