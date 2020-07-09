İSİG Meclisi, Haziran ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Rapora göre, Haziran ayında en az 188 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

En çok tarım ve inşaatta

İş cinayetlerinin en çok görüldüğü sektör tarım ve inşaat oldu. Onları, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, sağlık, güvenlik, gıda, tekstil, ağaç ve enerji iş kolları takip etti.

En fazla ölüm nedenleri ise sırasıyla trafik/servis kazası, ezilme/göçük, kalp krizi, yüksekten düşme, şiddet, Covid-19 ve elektrik çarpması şeklinde rapora yansıdı.

Haziran ayında İstanbul'da 15 işçi yaşamını yitirdi

Haziran ayında en çok iş cinayetinin meydana geldiği şehir İstanbul oldu.

Rapora göre, 15 ölüm İstanbul’da, 11 ölüm Konya’da; 8 ölüm Sivas’ta; 7’şer ölüm Aydın, Gaziantep ve Kocaeli’de; 6’şar ölüm İzmir, Şırnak ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm Bursa, Samsun ve Uşak’ta; 4’er ölüm Ankara, Kahramanmaraş, Kastamonu, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya ve Şanlıurfa’da; 3’er ölüm Elazığ, Giresun, Isparta, Karaman, Kayseri, Malatya, Muğla ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Adana, Adıyaman, Artvin, Bartın, Batman, Çankırı, Erzurum, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mersin ve Van’da; 1’er ölüm Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Rize, Siirt, Tekirdağ, Tokat, Yozgat, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, İran, Polonya ve S.Arabistan’da yaşandı.