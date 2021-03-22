Hazine ve Maliye Bakanı'ndan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Politikamızı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sürdüreceğiz. Serbest piyasa mekanizmasında herhangi bir taviz söz konusu olmayacak." dedi.

Bakan Elvan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Uygulamakta olduğumuz ‘enflasyonda düşüşü önceliklendiren’ makro politika çerçevesi, enfasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir."

“Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz."

“Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.”

"Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek"

Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını cumartesi sabaha karşı görevden almıştı. Bu sabah bankaların döviz işlemlerinde dolar 8,20'den işlem görmeye başladı.