Hazine ve Maliye Bakanı ile Hak-İş Genel Başkanı görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Elvan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak-İş Genel Başkanı Sn. Mahmut Arslan ve Yönetim Kurulu üyelerini Bakanlığımızda ağırladık. Kendi alanlarındaki konulara ilişkin talep ve önerilerini tarafımıza ilettiler. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılar sürüyor. Asgari ücret görüşmelerinde üçüncü görüşme yarın, Türk-İş heyeti sunum yapacak.