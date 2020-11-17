Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 0,3 oranında büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin seyrine ilişkin açıklamalar yaptı.

"Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz" diyen Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Elvan şunları söyledi:

"Büyümenin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. Büyüme süreci enflasyonla mücadeleyle çelişmeyecek.

Türkiye ekonomisi rekabete dayalı piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir."