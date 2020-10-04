Hayvanları Koruma Günü’nde 230 kuruluştan çağrı: Avcılık yasaklansın

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir araya gelen ve aralarında ÇYDD, HAYTAP, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, çevre platformları ve meslek odalarının da olduğu 230 kuruluş ortak açıklama yaparak avcılığın tamamen yasaklanmasını istedi.
230 sivil toplum kuruluşu, yaban hayvanlarını öldürmenin spor, turizm, hobi ya da ihale konusu olamayacağını vurguladı ve ve avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 kuruluş, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaptığı açıklamada ”Dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı. Bu nedenle haklarını bizim dilimizde ifade edemeyen tüm canlıların sesi olmak için bir aradayız” dedi.
Yalnızca diğer canlıların değil, insanların da yaşam hakkının korunması için avcılığın bir an önce yasaklanması gerektiğinin altını çizen kuruluşlar, spor veya hobi amaçlı ya da bir turizm faaliyeti olarak yaban hayvanlarının öldürülemeyeceğini, yaşam hakkının ihaleye açılamayacağını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın avcılığı tamamen yasaklaması için "Vurma Beni" başlığıyla imza kampanyası başlattı.
Kuruluşlar UNESCO tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, her hayvanın yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, hayvanları yaşatmak ve avcılığı durdurmak için herkesi harekete geçmeye ve kampanyaya imzacı olmaya çağırdı.
'Avcılık değil, yaşamı korumak teşvik edilsin'
Yaban hayatı kökenli hastalıkların yaygınlaşarak pandemilere dönüştüğü günümüzde avlanmanın artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp biyoçeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden biri haline geldiğini ve yaban hayatına zarar verdiğini belirten kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün öncelikli görevinin hangi hayvan türünün ne kadar avlanacağından çok yaban hayvanlarını korumak olması gerektiğini vurguladı.
Son 16 yıl içerisinde 500 bin kişinin avcılık sertifikası almasını eleştiren 230 kuruluş, avcıların sayıları artarken, pek çok canlı popülasyonunun tükenme tehlikesi altında olduğunun bilimsel verilerle ortaya konulduğunu belirtti.
'Kara Avcılığı Kanunu'nda gereken düzenleme yapılmalı'
Yaban hayatı uzmanlarından Tansu Gürpınar “Özellikle sayıları azalmış olan hayvan türleri üzerindeki avlanma baskısı zaten yaşama alanları daralmış olan bu varlıklar üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu baskının büyük kısmının yasalara ve kurallara uymadan avlananlardan kaynaklandığı biliniyor. Düşünün ki çocuklarımız hiç üveyik sesi duymadan, geyik, karaca, ceylan görmeden büyüyebilir. Böyle bir şeyi bu ülkede bir kişinin bile isteyeceğini sanmıyorum. Bir araya gelen 230 kurum arasında konularında uzman birçok kuruluş ve kişiler var. Bilimsel verilerle ortaya konan bu gerçeklerin göz ardı edilmeyerek Türkiye doğasının daha iyi korunması için mevcut Kara Avcılığı Kanunu’nda gereken yeni düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir” dedi.
Tehlike altındaki türler vuruluyor
2020-2021 Av Sezonu için Merkez Av Komisyonu’nun avına izin verdiği türler arasında, tehlike altında olan türler de bulunuyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer alıyor. IUCN’nin “hassas” kategorisinde bulunan türlerden üveyik nüfusunun son 40 senede yüzde 78, elmabaş patka nüfusunun ise son 20 yılda yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldığı belirtiliyor.
Ayrıca “av turizmi” kapsamında avına izin verilen Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, yaban keçisi, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban domuzu gibi memeli türler de bulunuyor. Bu türlerden oluşan 798 canlının yaşam hakkının, para karşılığında ihaleye açıldığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, 1 Temmuz 2020’de TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçen Kanun Teklifi’nin 15. Maddesi’ne oy çokluğu ile getirilen bir ekle yabancı diplomat ve üst düzey misafirlerin diledikleri takdirde ücretsiz olarak avlanabilmesi ve yaşam alanları tahrip edildiği için yerleşim yerlerine gelen ayı, domuz gibi hayvanların da öldürülebilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
Tepkiler sayesinde kurtuldular
Binlerce kişinin tepkisi sonucunda iptal edilen bazı kararlar arasında şunlar yer alıyor:
- Dersim'deki 17 dağ keçisinin avlanmasıyla ilgili ihale iptal edildi.
- Eskişehir'de belli noktalarda kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 20 Temmuz’da yapılacak ihale durduruldu.
- Erzincan’da mahkeme kararıyla, dağ keçileri vurulmaktan kurtuldu.
- Şanlıurfa’daki ceylanların avlanması için düzenlenen ihalenin iptalini talep eden dava açıldı, ihale için yürütmeyi durdurma kararı verildi.
- Mersin’de yaşam hakları ihaleye açılan 75 dağ keçisinin vurulmasıyla ilgili karara Mersin Barosu tarafından dava açıldı.
İmzacı Kurumların Listesi
Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği
Akdeniz Yeşilleri Derneği
Aksaray Fotoğraf Sanatı Derneği
Aksaray Kadın Çocuk Çevre Derneği
Akyaka Kültür ve Sanat Derneği
Akyaka Musiki Derneği
Alakır Nehri Kardeşliği
Amasya Merzifon Çevre Platformu
Amed Ekoloji Derneği
Ankara Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği
Ankara Doğal Yaşam Derneği
Antalya Ekoloji Meclisi
Antakya Çevre Koruma Derneği
Artemis Çevre, İnsan ve Hayvanları Koruma Derneği
Atalık Tohum Takas Grubu
Ayvalık Tabiat Platformu
Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)
Avcılar Kültür Sanat Derneği
Babaeski Çevre Gönüllüsü
Bakırtepe Çevre Platformu
Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği
Batman Çevre Gönüllüleri Derneği
Bergama Çevre Platformu
Beydağları Kardeşliği
Bilim Sanat ve Sosyal Etkinliklerde Gelişim Derneği – İzmir
Bingöl Bin Çevre Derneği
Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği
Bodrum Doğa Sporları Klubü
Bodrum Çevre Platformu
Bodrum Yarımada Engelli Haklarını Koruma Derneği (BOYENDER)
Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği
Bozcaada Forum
Buğday Derneği
Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi
Cilo Doğa Derneği 2004 - Hakkari
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Çarşamba Çevre Çiftçiler Eğitim Derneği
ÇEKÜL Vakfı
Çeşme Çevre Platformu
Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
Çevreci Enerji Derneği - İzmir
Çiğdemim Derneği
Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP)
Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrenci
Dağ Taş Aş Bizim Platformu
Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
Datça Balıkaşıran Dayanışma Grubu
Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV)
Datça Hayvanseverler Derneği
Datça Kadın Platformu
Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu
Datça Tüm Emekli-Sen
Didim Çevre Platformu
Diyarbakır Çevre Gönüllüsü
Doğa İçin Sanat Platformu (DİS)
Doğa Derneği
Doğal Yaşam Derneği
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
Doğanın Çocukları
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Edremit Çevre Platformu
Edremit Zeytinli Mehmet Alan Köyü Eko Turizm Derneği
Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği
Eğitim-Sen Muğla Şubesi
Ekoharita
Ekosfer
Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği
Erzin Çevre Derneği -Çevre Mühendisi
Eskişehir Çevre Koruma Derneği (ESÇEVDER)
Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği
Fatsa Ünye Doğa Koruma Derneği (Fatsa Maden)
Felsefeciler Derneği
Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği
Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği
Fethiye Yerel Tohumlar Derneği
Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
Foça Forum
Gaziantep Çevre Platformu (GANÇEP)
Geyve Boğazı Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği
Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği
Gökova Akyaka Kadın Dayanışması
Gökova Ekolojik Yaşam Derneği
Greenpeace Türkiye
Güllük Körfezi Koruma Platformu
Gümühaneliler Dayanışma Derneği - İstanbul
Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu
Gümüşlük Çevre Derneği
Gümüşlük Forum
Güneşköy Koop.
Hakkari Cilo Dağcılık Sporları Kulübü
Halfeti Doğa ve Su Sporları Derneği
HAYTAP
Hermias Kadın Girişimi Kültür, Eğitim ve Sanat Dayanışma Derneği
Her Yer Kazdağları
Hewsel Koruma Platformu
Iğdır Tuzluca Badili ve Çevre Kültür Yardımlaşma Derneği
İDA Dayanışma Çanakkale
İdyma Çağdaş Sanat Derneği
İğneada Doğal Ekosistemi Koruma ve Bölgesel Yaşamı Destekleme Derneği
İkizköy Çevre Komitesi
İskenderun Çevre Koruma Derneği
KADOS-Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği
Karadeniz Çevre Haberleri
Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu
Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği
Karaman Çevre Platformu
Karaman Ekoloji Derneği
Kars Boğa Tepe Çevre Yaşam Derneği
Kartal Hukukçular Derneği
Karya Kadın Derneği
Karya Kültür ve Sanat Derneği
Kayseri Çevre Dostları Derneği
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kazdağları İstanbul Dayanışması
Kazdağları Kardeşliği
Kemalpaşa Kültür Turizm Çevre Derneği – Artvin
Kırşehir Çevre Kültür Sanat Derneği (KIRÇED)
Kırşehir Eskidoğanlı Köyü Ekoloji Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (ESKİ-DER)
Kocaeli Çevre İnisiyatifi
Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği
Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği
Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği
Kuşadası Çevre Platformu
Kuzey Ormanları Savunması
Küdür Platformu
Küre Dağları Eko Turizm Derneği - Pınarbaşı Kastamonu
Küresel Çevre Derneği
Magma Dergisi
Mardin Ekoloji Derneği
Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Mersin Çevre ve Doğa Derneği ve DAÇE Ortak Sekreteri
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Klubü
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
Muğla Emek Benim Kadın Derneği
Muğla Tabip Odası
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
Murat Dağı Çevre Koruma Platformu
Muş Meşe Erozyonla Mücadele Doğayı Koruma ve Ağaçlandırma Derneği
Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği (NİÇEK)
Niğde Kent Platformu
ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu
Ordu Çevre Derneği
Orhanlı Doğa Kültürü Derneği
Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
Polen Ekoloji Kolektifi
Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği
Samsun Çevre Derneği
Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
Samsun Doğayı Koruma Derneği
Silivri Çevre Derneği
Simurg Kuş Yuvası Derneği
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