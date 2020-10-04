Hayvanları Koruma Günü’nde 230 kuruluştan çağrı: Avcılık yasaklansın

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bir araya gelen ve aralarında ÇYDD, HAYTAP, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, çevre platformları ve meslek odalarının da olduğu 230 kuruluş ortak açıklama yaparak avcılığın tamamen yasaklanmasını istedi.

230 sivil toplum kuruluşu, yaban hayvanlarını öldürmenin spor, turizm, hobi ya da ihale konusu olamayacağını vurguladı ve ve avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 kuruluş, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde yaptığı açıklamada ”Dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı. Bu nedenle haklarını bizim dilimizde ifade edemeyen tüm canlıların sesi olmak için bir aradayız” dedi.

Yalnızca diğer canlıların değil, insanların da yaşam hakkının korunması için avcılığın bir an önce yasaklanması gerektiğinin altını çizen kuruluşlar, spor veya hobi amaçlı ya da bir turizm faaliyeti olarak yaban hayvanlarının öldürülemeyeceğini, yaşam hakkının ihaleye açılamayacağını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın avcılığı tamamen yasaklaması için "Vurma Beni" başlığıyla imza kampanyası başlattı.

Kuruluşlar UNESCO tarafından hazırlanan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne göre, her hayvanın yaşam hakkına saygı duyulması gerektiğini hatırlatarak, hayvanları yaşatmak ve avcılığı durdurmak için herkesi harekete geçmeye ve kampanyaya imzacı olmaya çağırdı.

'Avcılık değil, yaşamı korumak teşvik edilsin'

Yaban hayatı kökenli hastalıkların yaygınlaşarak pandemilere dönüştüğü günümüzde avlanmanın artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp biyoçeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden biri haline geldiğini ve yaban hayatına zarar verdiğini belirten kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün öncelikli görevinin hangi hayvan türünün ne kadar avlanacağından çok yaban hayvanlarını korumak olması gerektiğini vurguladı.

Son 16 yıl içerisinde 500 bin kişinin avcılık sertifikası almasını eleştiren 230 kuruluş, avcıların sayıları artarken, pek çok canlı popülasyonunun tükenme tehlikesi altında olduğunun bilimsel verilerle ortaya konulduğunu belirtti.

'Kara Avcılığı Kanunu'nda gereken düzenleme yapılmalı'

Yaban hayatı uzmanlarından Tansu Gürpınar “Özellikle sayıları azalmış olan hayvan türleri üzerindeki avlanma baskısı zaten yaşama alanları daralmış olan bu varlıklar üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu baskının büyük kısmının yasalara ve kurallara uymadan avlananlardan kaynaklandığı biliniyor. Düşünün ki çocuklarımız hiç üveyik sesi duymadan, geyik, karaca, ceylan görmeden büyüyebilir. Böyle bir şeyi bu ülkede bir kişinin bile isteyeceğini sanmıyorum. Bir araya gelen 230 kurum arasında konularında uzman birçok kuruluş ve kişiler var. Bilimsel verilerle ortaya konan bu gerçeklerin göz ardı edilmeyerek Türkiye doğasının daha iyi korunması için mevcut Kara Avcılığı Kanunu’nda gereken yeni düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir” dedi.

Tehlike altındaki türler vuruluyor

2020-2021 Av Sezonu için Merkez Av Komisyonu’nun avına izin verdiği türler arasında, tehlike altında olan türler de bulunuyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan kırmızı listede dünya ölçeğinde tehlike altında olan üveyik ve elmabaş patka kuş türleri de yer alıyor. IUCN’nin “hassas” kategorisinde bulunan türlerden üveyik nüfusunun son 40 senede yüzde 78, elmabaş patka nüfusunun ise son 20 yılda yüzde 50 gibi büyük bir oranda azaldığı belirtiliyor.

Ayrıca “av turizmi” kapsamında avına izin verilen Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, yaban keçisi, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban domuzu gibi memeli türler de bulunuyor. Bu türlerden oluşan 798 canlının yaşam hakkının, para karşılığında ihaleye açıldığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşları, 1 Temmuz 2020’de TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndan geçen Kanun Teklifi’nin 15. Maddesi’ne oy çokluğu ile getirilen bir ekle yabancı diplomat ve üst düzey misafirlerin diledikleri takdirde ücretsiz olarak avlanabilmesi ve yaşam alanları tahrip edildiği için yerleşim yerlerine gelen ayı, domuz gibi hayvanların da öldürülebilmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtiyor.

Tepkiler sayesinde kurtuldular

Binlerce kişinin tepkisi sonucunda iptal edilen bazı kararlar arasında şunlar yer alıyor:

Dersim'deki 17 dağ keçisinin avlanmasıyla ilgili ihale iptal edildi.

Eskişehir'de belli noktalarda kızıl geyik acente kotalarının avlattırılmasına ilişkin 20 Temmuz’da yapılacak ihale durduruldu.

Erzincan’da mahkeme kararıyla, dağ keçileri vurulmaktan kurtuldu.

Şanlıurfa’daki ceylanların avlanması için düzenlenen ihalenin iptalini talep eden dava açıldı, ihale için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mersin’de yaşam hakları ihaleye açılan 75 dağ keçisinin vurulmasıyla ilgili karara Mersin Barosu tarafından dava açıldı.

İmzacı Kurumların Listesi

Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği

Akdeniz Yeşilleri Derneği

Aksaray Fotoğraf Sanatı Derneği

Aksaray Kadın Çocuk Çevre Derneği

Akyaka Kültür ve Sanat Derneği

Akyaka Musiki Derneği

Alakır Nehri Kardeşliği

Amasya Merzifon Çevre Platformu

Amed Ekoloji Derneği

Ankara Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği

Ankara Doğal Yaşam Derneği

Antalya Ekoloji Meclisi

Antakya Çevre Koruma Derneği

Artemis Çevre, İnsan ve Hayvanları Koruma Derneği

Atalık Tohum Takas Grubu

Ayvalık Tabiat Platformu

Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)

Avcılar Kültür Sanat Derneği

Babaeski Çevre Gönüllüsü

Bakırtepe Çevre Platformu

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği

Bergama Çevre Platformu

Beydağları Kardeşliği

Bilim Sanat ve Sosyal Etkinliklerde Gelişim Derneği – İzmir

Bingöl Bin Çevre Derneği

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği

Bodrum Doğa Sporları Klubü

Bodrum Çevre Platformu

Bodrum Yarımada Engelli Haklarını Koruma Derneği (BOYENDER)

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği

Bozcaada Forum

Buğday Derneği

Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

Cilo Doğa Derneği 2004 - Hakkari

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Çarşamba Çevre Çiftçiler Eğitim Derneği

ÇEKÜL Vakfı

Çeşme Çevre Platformu

Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu

Çevreci Enerji Derneği - İzmir

Çiğdemim Derneği

Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP)

Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğrenci

Dağ Taş Aş Bizim Platformu

Dalyan Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği

Datça Balıkaşıran Dayanışma Grubu

Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV)

Datça Hayvanseverler Derneği

Datça Kadın Platformu

Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu

Datça Tüm Emekli-Sen

Didim Çevre Platformu

Diyarbakır Çevre Gönüllüsü

Doğa İçin Sanat Platformu (DİS)

Doğa Derneği

Doğal Yaşam Derneği

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

Doğanın Çocukları

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)

Edremit Çevre Platformu

Edremit Zeytinli Mehmet Alan Köyü Eko Turizm Derneği

Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği

Eğitim-Sen Muğla Şubesi

Ekoharita

Ekosfer

Elazığ Eğitim ve Çevre Derneği

Erzin Çevre Derneği -Çevre Mühendisi

Eskişehir Çevre Koruma Derneği (ESÇEVDER)

Eurosolar Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği

Fatsa Ünye Doğa Koruma Derneği (Fatsa Maden)

Felsefeciler Derneği

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği

Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği

Fethiye Yerel Tohumlar Derneği

Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)

Foça Forum

Gaziantep Çevre Platformu (GANÇEP)

Geyve Boğazı Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği

Gökova Akyaka’yı Sevenler Derneği

Gökova Akyaka Kadın Dayanışması

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği

Greenpeace Türkiye

Güllük Körfezi Koruma Platformu

Gümühaneliler Dayanışma Derneği - İstanbul

Gümüşhaneliler Dayanışma Platformu

Gümüşlük Çevre Derneği

Gümüşlük Forum

Güneşköy Koop.

Hakkari Cilo Dağcılık Sporları Kulübü

Halfeti Doğa ve Su Sporları Derneği

HAYTAP

Hermias Kadın Girişimi Kültür, Eğitim ve Sanat Dayanışma Derneği

Her Yer Kazdağları

Hewsel Koruma Platformu

Iğdır Tuzluca Badili ve Çevre Kültür Yardımlaşma Derneği

İDA Dayanışma Çanakkale

İdyma Çağdaş Sanat Derneği

İğneada Doğal Ekosistemi Koruma ve Bölgesel Yaşamı Destekleme Derneği

İkizköy Çevre Komitesi

İskenderun Çevre Koruma Derneği

KADOS-Kadıköyü Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği

Karadeniz Çevre Haberleri

Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği

Karaman Çevre Platformu

Karaman Ekoloji Derneği

Kars Boğa Tepe Çevre Yaşam Derneği

Kartal Hukukçular Derneği

Karya Kadın Derneği

Karya Kültür ve Sanat Derneği

Kayseri Çevre Dostları Derneği

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Kazdağları İstanbul Dayanışması

Kazdağları Kardeşliği

Kemalpaşa Kültür Turizm Çevre Derneği – Artvin

Kırşehir Çevre Kültür Sanat Derneği (KIRÇED)

Kırşehir Eskidoğanlı Köyü Ekoloji Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği (ESKİ-DER)

Kocaeli Çevre İnisiyatifi

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği

Köyceğiz Hayvan Dostları Derneği

Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği

Kuşadası Çevre Platformu

Kuzey Ormanları Savunması

Küdür Platformu

Küre Dağları Eko Turizm Derneği - Pınarbaşı Kastamonu

Küresel Çevre Derneği

Magma Dergisi

Mardin Ekoloji Derneği

Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Mersin Çevre ve Doğa Derneği ve DAÇE Ortak Sekreteri

Mezopotamya Ekoloji Hareketi

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Klubü

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

Muğla Emek Benim Kadın Derneği

Muğla Tabip Odası

Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

Murat Dağı Çevre Koruma Platformu

Muş Meşe Erozyonla Mücadele Doğayı Koruma ve Ağaçlandırma Derneği

Niğde Çevre Eğitim Kültür Derneği (NİÇEK)

Niğde Kent Platformu

ODTÜ Kuş Gözlem Topluluğu

Ordu Çevre Derneği

Orhanlı Doğa Kültürü Derneği

Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Polen Ekoloji Kolektifi

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği

Samsun Çevre Derneği

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)

Samsun Doğayı Koruma Derneği

Silivri Çevre Derneği

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