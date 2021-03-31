Hayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescil edildi

Rus tarım gözlemevi Rosselkhoznadzor, Rusya'nın hayvanlar için ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurdu. Carnivac-Cov adlı yeni aşının, Federal Hayvan Sağlığı Merkezi tarafından geliştirildiği ve ön testlerde herhangi bir yan etki göstermediği kaydedildi.

Sputnik'ten Evgeny Mikhaylov'un haberine göre, Rosselkhoznadzor Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, "Carnivac-Cov'un geçtiğimiz Ekim ayında başlayan klinik deneylerine köpekler, kediler, beyaz tilkiler, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar dahil oldu. Test sonuçları, aşının hayvanlar için zararsız olduğunu ve yüksek derecede bağışıklık sağladığını ortaya koydu. Vakaların tümünde koronavirüse karşı antikor geliştirdiği görüldü" açıklamasında bulundu.

Kurum, aşının seri üretiminin Nisan ayında başlayabileceğini ve Yunanistan, Avustralya, Polonya, Kanada, ABD ve Singapur'dan şirketlerin aşıyı satın almayı düşündüğünü açıkladı.