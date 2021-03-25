Hayvanat bahçesinden çaldığı geyiği vuran kişiye 61 bin lira ceza

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyik, 22 Şubat gecesi kaçırılarak tüfekle vurulduktan sonra köy evinde yendi.

Olayın ardından Murat Benli ve yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Celal Adıbay tutuklandı.

DHA'nın haberine göre Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ifadesinde alageyiği vurduğunu itiraf eden Murat Benli'ye korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira para cezası kesti.

Benli'ye ayrıca yasak günde avlanma nedeniyle bin 370 lira ceza uygulandı. Toplam 61 bin 370 liralık cezanın, cezaevinde bulunan Benli'ye tebliğ edileceği öğrenildi. Celal Adıbay hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.