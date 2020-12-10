Hayvan Hakları Yasası: Yılbaşından sonra Meclis'e sunulabilir

Parlamentodaki siyasi partilerin uzlaşmasıyla hazırlanan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporundaki önerilerin temel alınacağı yasa teklifinin, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

"Hayvanları Koruma Kanunu"nun isminin "Hayvan Hakları Kanunu" olarak değiştirilmesinin öngörüldüğü yasa çalışmasının en can alıcı noktasını ise hayvanların, "eşya, mal" değil, "canlı" olarak tanımlanıp, hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Yasası'na (TCK) göre cezalandırılmasının yolunun açılması oluşturacak.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP'nin üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Yasa teklifinde yer alması beklenen bazı düzenlemeler şöyle: