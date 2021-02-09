Hayvan hakları haberleri manipülasyonu: Erdoğan kime talimat yağdırıyor?

Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici, "Erdoğan’ın hayvan yasasının çıkarılması talimatı verdiğini aktaran haberler, parti yönetimi tarafından bile isteye yayımlatılan manipülatif metinler" değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Şaka gibi ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün talimatlarını hiç geciktirmeden yerine getiren bürokratlar ve siyasiler, hayvan hakları yasası konusunda yıllardır onu dinlemiyorlar; 'geciktirmeyin' talimatını bir türlü yerine getirmiyorlar!" dedi.

Bildirici, "Medyaya bakılırsa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu yasa çalışmasını yakından izliyor; TBMM’den hızla geçirilmesini istiyor, sürekli talimatlar yağdırıyor; medyadaki haberler hep aynı bilgiyi yineleyip duruyor. Erdoğan için yasal düzenleme yapmanın başka yolları da var artık. 6 Şubat’ta Resmi Gazetede 'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Erdoğan için yasal düzenleme yapmak bu kadar basit. Bırakın AKP Meclis Grubunu ve bürokrasiyi, yargı bile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteklerinin dışına çıkamıyor. AİHM kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmamaları bunun en somut kanıtı" ifadesini kullandı.

Bildirici, "Erdoğan’ın hayvan yasasının çıkarılması talimatı verdiğini aktaran haberler, parti yönetimi tarafından bile isteye yayımlatılan manipülatif metinler. Erdoğan’ın hayvanseverlere şirin gözükmesi ve bu yasayı bekleyen kamuoyunun oyalanması amaçlanmış olabilir, bilemiyorum. Kullanılan ve inandırıcılığını kaybeden gazetecilik zarar görüyor yine" yorumunu yaptı.