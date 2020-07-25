Haydar Baş'ın oğlundan CHP kurultayına mesaj

CHP Büyük Türkiye Partisi'ne (BTP) Covid1-19 önlemleri kapsamında 37. Olağan Kurultayı'na çağırmayacağına dair bir mektup yolladı. Haydar Baş'ın ölümünün ardından partisi BTP'nin başına geçen Hüseyin Baş'sa karşılığında yazdığı cevap mektubunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bizleri davet edemeyeceğinizi bildiren nazik mektubunuzu aldm. Kurultayınızın, Türkiye'nin en köklü partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni eder, sizleri, seçime girecek tüm adayları ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerini saygıyla selamlarım." mesajını yolladı.

BTP tarafından yapılan basın açıklamasında söylendiğine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti liderlerine gönderdiği mektupta, "Seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" demişti.

Haydar Baş'ın geçirdiği Covid-19 hastalığının sonucunda ölmesinin ardından yerine oğlu Hüseyin Baş geçmişti.