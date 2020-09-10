Antakya'da ODTÜ'ye destek eylemleri sırasında polis saldırısı sırasında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Ahmet Atakan, ölümünün yedinci yılında Defne İlçesi'ne bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.
Hayallerini satmayan Ahmet Atakan, ölümünün 7. yılında anıldı
7 yıl önce ODTÜ'ye destek eylemlerinde yaşamını yitiren Ahmet Atakan, bugün mezarı başında ailesi ve mücadele arkadaşları tarafından anıldı.
Haber Merkezi
Antakya'da ODTÜ'ye destek eylemleri sırasında polis saldırısı sırasında yüksekten düşerek yaşamını yitiren Ahmet Atakan, ölümünün yedinci yılında Defne İlçesi'ne bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.