Hayaller ışıl ışıl, gerçekler beton kalıbı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eleştirenlerin projenin detaylarını bilmediğini açıklamış, başdanışmanı Cem Oğuz ise "Her nokta yerinde tespit edildi" ifadelerini kullanmıştı. Ancak yüklenici firmaya teslim edilen Yavuz Özcan Parkı’ndaki uygulamada falezlerin üzerinde sarkan dev kablolar, beton duba kalıpları, metal borular ve ertelenen proje inşaatından geriye kalan görüntü kirliliği var.

İşte Başkanın 'Her şeyi düşündük' dediği projenin uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin falezlerin ışıklandırılması projesinin ilk etabının uygulandığı Yavuz Özcan Parkı’nda ortaya çıkan görüntüler, daha yolun en başında falezlere ve çevresine nasıl bir tahribat verilebileceğini ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Eleştirenler projenin detaylarını bilmiyor. Falezlerin ve orada yaşayan hayvanların zarar görmemesi için her şeyi düşündük” dediği ışıklandırma projesi kamuoyundan gelen tepkilerin ardından askıya alınmıştı.

Başdanışman 'Görsel bir şovdu' diye savundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in Başdanışmanı Cem Oğuz’un ise “Görsel bir şovdu aslında, hem Antalyalılar hem de turistlerin ilgisini çekecek, doğal yapıya kesinlikle zarar vermeyecek ultraviyole ve kızılötesi, özel tasarruflu LED armatürler kullanıldı” sözleriyle savunduğu ışıklandırma projesinin ilk etabı Yavuz Özcan Parkı’nda başlamıştı.

Belediye Başkanının projeyi duyurması

Projenin ayrıntıları her 10 metrede bir beton duba öngörüyor

Proje dosyasında yer alan detaylara göre ışıklandırma direklerinin yerleştirilebilmesi için her 10 metrede bir beton dubalar yapılması öngörülüyor. Projenin inşaatı askıya alındı ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi henüz akıbetinin ne olacağına ilişkin kamuoyundaki soruları giderecek içerikte bir açıklama yapmadı.

Kent Konseyi raporunun özeti: Falezler korunmalı

Bu süre içinde Antalya Kent Konseyi de kapsamlı bir rapor hazırlayarak falezlerin ışıklandırılmasına ilişkin projeye ilişkin görüş ve önerilerini sıraladı. Kent Konseyinin hazırladığı rapor, “zaten bir ışık kirliliği ile karşı karşıya olan falezlerin yeni bir ışıklandırma projesine değil, korunmaya ihtiyacı var” şeklinde özetlenebilir.

Uygulama sahasındaki görüntüler ve tahribat düşündürücü

Yavuz Özcan Parkı’nın seyir noktalarında uygulamaya konulan beton dubaların konumu ve hacimleri mevcutta düzenlenmiş park alanının önemli ölçüde yapılaşacağını ve denizle buluşan kent halkının seyir alanını kapatacağını gösteriyor. Işıklandırma projesi için toplam 128 adet direk, 143 adet de LED projektör montajının yapılacağı düşünüldüğünde ortaya çıkacak görüntü kirliliği ve tahribat düşündürücü boyutta.

Kapatılan seyir alanı

Projede her nokta yeterince düşünülmemiş

Yavuz Özcan Parkı’nda falezlerin üzerine özensizce döşenen ve gelişigüzel sarkıtılan, doğal peyzajı oluşturan bitki örtüsünün üzerinden geçirilen dev kablolar ise projede her noktanın yeterince düşünülmediğini gösteriyor. İpli kaya tırmanışı yapan kimi dağcıların bile güvenlik için kullanılan bolt (cıvata) takmayı kirlilik olarak gördüğü bir dönemde çok hassas bir doğal miras olan falezlerde böylesi bir uygulama kabul edilebilir değildir.

Hassas alanlar alt yapı firmalarına teslim ediliyor

Tıpkı Salda Gölü’nde olduğu gibi “hassas” doğal yapıları barındıran falezlerde de proje bir altyapı firmasına verilmiş. Salda Gölü’ndeki millet bahçesi projesi de taş ocağı, beton santrali dâhil en kaba haliyle cezaevleri ve askeri binalar inşa eden bir firmaya verilmiş, kısa süre sonra eşsiz doğa mirasın kumları kepçelerle kamyonlarla taşınmış ve ardından ilgili bakanlık firmaya yaptırım uygulamıştı.

Işıklandırma ihalesini alan firmanın sahibi AKP'li Meclis Üyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin falezleri aydınlatma projesi de benzer şekilde bir altyapı firması olan Elazığ merkezli Urul Altyapı İnşaat Elektrik Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv San. A.Ş adlı yüklenici firmaya verildi. Daha çok kamu ihalelerinde adı öne çıkan firmanın kurucusu olarak görülen ve halen şirketin büyük ortağı olan Ebubekir Akgül’ün 31 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AKP’den Elazığ İl Genel Meclisi üyeliğine seçildiği ve iki dönem bu görevi yürüttüğü iddia ediliyor.

Belediye Meclisi bir yıl önce 10 milyonluk bütçeyi onayladı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mart 2020 tarihli oturumunda, “Falez Bandı Aydınlatma İşi” ile ilgili kullanılmak üzere 10 milyon liralık bütçe ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer’in yetkili kılınmasına oy birliği ile karar vermişti. Falezlerin ışıklandırılması projesiyle ilgili 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihalede yaklaşık maliyet olarak 8.892.987,67 TL belirlendiği, ihalenin ise 6.477.000 TL ile en düşük teklifi veren Urul Altyapı İnşaat firmasına verildiğini öğreniyoruz. İhalenin ardından 6 Ocak 2021 tarihinde ise firma ile sözleşme yapılmış.

TVK Bölge Komisyonuna sözleşmeden iki ay sonra başvuruldu

Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin korunan alan olan falezlerde uygulamak istediği ışıklandırma projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’na başvurduğu tarihin 2 Mart 2021 olması dikkat çekiyor. İhale sözleşmesini yaptıktan yaklaşık iki ay sonra, projeyle ilgili en önemli onay merci, bir anlamda son sözü söyleyecek kurum olan TVK Bölge Komisyonu’na başvurulması açıklanması gereken ayrıntılardan biri. İhalesi ve sözleşmesi yapılan proje onaylanmasa ne olacaktı? Ayrıca konunun yaban hayatı yönüyle ilgili Doğa Koruma ve Mili Parklar Bölge Müdürlüğü’ne de hiçbir başvuru yapılmaması da bir başka eksiklik...

Birçok yönüyle tartışmalı proje

Zengin doğal ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin vitrini olan kentlerin başında gelen Antalya’nın yaklaşık 13 kilometrelik uzunluğa sahip olan kıyı uçurumlarının ışıklandırılması için kenti yönetenlerin aylardır ısrarla savunduğu proje birçok yönüyle tartışmalı.

Proje için döşenen kablolar

'Biz birlikte yaparız' anlayışı ile örtüşmüyor

"Türkiye’nin turizm başkenti" olarak kodlanan bir kentin yöneticilerinin ortaya koyduğu vizyonun, kent halkının önemli bir bölümünün ve konuyla ilgili uzmanların rahatsızlık duyacağı düzeyde olması, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim kampanyasının sloganı olan ve halen kullandığı "Ben Sen yok, biz birlikte yaparız" anlayışı ile de örtüşmüyor.

Başkan Böcek'in iki yılda en kötü yönettiği projelerden biri

Kent kamuoyundan ve aralarında dünyaca tanınan bilim insanlarının da olduğu uzmanların eleştiri ve uyarıları karşısında “Eleştirenler projenin detaylarını bilmiyor” diyebilen ancak detaylarının ne olduğu hakkında kamuoyunu ikna edici bir açıklamada bulunmayan Böcek’in ikinci yılını dolduran başkanlık dönemi boyunca yürütülen en olumsuz süreçlerden biri falezlerin ışıklandırılması projesi oldu. Başkan Böcek’in kişisel sosyal medya hesabından paylaşılan ve birçok takım arkadaşının da paylaştığı proje videosunda yer alan ve kamuoyunda tepkiyle karşılanan, “pavyon” benzetmeleri yapılan görüntülerin projenin gerçek görüntüleri olmadığını dile getiren Başkan Danışmanı Cem Oğuz’un sözleri de sürecin nasıl yönetildiğine dair önemli bir ayrıntıydı.

Beton kalıpları ve kablo kirliliği olduğu gibi duruyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin falezleri ışıklandırma girişimi şimdilik rafa kaldırıldı. Ancak projenin ilk uygulamasının başladığı Yavuz Özcan Parkı’ndaki kablo ve beton kalıbı kirliliği olduğu gibi duruyor. Büyükşehir yönetiminin projenin yerini değiştirmeye yönelik formüller arayışında olduğu, ihale sözleşmesindeki bir maddeye dayanılarak aynı işi başka bir alanda yaptırabilmenin yollarının arandığı öne sürülüyor. Geleneksel olarak her yıl 15 Nisan’da başlayan Turizm Haftası’na sayılı günler kala turizmin başkenti Antalya’da kendin kalbinde yer alan falezler belediye eliyle uygulamaya konulan projenin yarattığı görüntü kirliliği halen olduğu yerde duruyor.

Belediye yönetiminin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e kent kamuoyunda önemli ölçüde rahatsızlık yaratan ve başında bulunduğu kurumun kurumsal imajına zarar veren bu görüntü kirliliğinin bir an önce ortadan kaldırılması için gereğini yapmasını öneriyoruz. İktidar partisinin belediyelerinin çılgın projelerinden bunalan ve özlemini çektiği belediyeciliğe şans vermek, nefes alabilmek için muhalefetin adaylarına oy veren seçmenlerin yaşadığı hayal kırklığının daha da büyümesine engel olmak için özellikle Antalya’da belediye yönetiminin özeleştiri yapmaya ihtiyacı var. Tek bir projede bile kent kamuoyunu bir aydan fazla süredir anlamsız biçimde meşgul eden basit kurumsal iletişim hatalarıyla kent kamuoyunu daha fazla germek imaj kaybından başka bir kazanım sağlamaz.